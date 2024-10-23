В белом платье с декольте и красном – с кружевом: роскошные образы Екатерины Бужинской на концерте в Киеве

Екатерина Бужинская вместе с Михаилом Грицканом выступила с благотворительным коцнертом в столице.

На днях народная артистка Украины Екатерина Бужинская и заслуженный артист Михаил Грицкан в своем благотворительном туре "Воля" выступили с концертом в Национальном дворце искусств "Украина".

Михаил Грицкан и Екатерина Бужинская/Фото Илоны Рукобрацкой

Дуэт порадовал поклонников своими любимыми хитами и новыми композициями ("Україна – це ми", "Королева натхнення", "Viva Svoboda", "Романсеро", "Грішник", "Весілля", "Закохана в осінь", "Жіноча лірика", "Чорний велюр" и другие) в сопровождении музыкальной группы "Гранд".

Открыл концерт Черновицкий военный оркестр, который зрители встретили аплодисментами. В концерте также приняли участие танцовщики балета "Флеш", "Мрія" и ансамбля "Пульс".

Михаил Грицкан и Екатерина Бужинская/Фото Илоны Рукобрацкой

На выступлении дуэта присутствовали также военные, среди которых был родной брат Екатерины, служащий в рядах ВСУ.

Михаил Грицкан и Екатерина Бужинская/Фото Илоны Рукобрацкой

В завершение праздника песни Екатерине и Михаилу вручили почетный знак "Орден Мира" – государственную награду за весомый личный вклад в миротворческое дело.

На сцене в этот вечер Бужинская продемонстрировала несколько роскошных образов. Один из них – в белом платье макси с пикантным декольте от буковинского бренда Maximabridal.

Екатерина Бужинская/Фото Илоны Рукобрацкой

Приталенный наряд был расшит бисером, пайетками и блестками.

Екатерина Бужинская/Фото Илоны Рукобрацкой

Аутфит певица дополнила прозрачными перчатками с блестками и рюшами и красивой белой накидкой с объемными 3D-цветами.

Екатерина Бужинская/Фото Илоны Рукобрацкой

Исполнительница также очаровала прекрасным образом в красном асимметричном платье с кружевом, стразами и высоким разрезом от украинского дизайнера Жеоржеты Гавки.

Екатерина Бужинская/Фото Илоны Рукобрацкой

На Бужинской также были красные кружевные колготки и красные лакированные туфли на шпильках.

Екатерина Бужинская/Фото Илоны Рукобрацкой

Свои луки Екатерина гармонично дополнила красивой укладкой с локонами, макияжем с акцентом на красной помаде и элегантными аксессуарами.

Екатерина Бужинская/Фото Илоны Рукобрацкой

Екатерина Бужинская/Фото Илоны Рукобрацкой

Екатерина Бужинская/Фото Илоны Рукобрацкой

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