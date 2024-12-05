В белом платье с декольте и шлейфом: эффектная Рианна посетила церемонию вручения наград в Нью-Йорке

Звезда выбрала блистала перед камерами в обнимку с бойфрендом.

В Нью-Йорке состоялась 38-я ежегодная церемония вручения премии Footwear News Achievement Awards, которую посетила Рианна. На мероприятии награду вручили возлюбленному Рианны - рэперу A$AP Rocky, который вышел с ней на красную дорожку.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Associated Press

A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, получил награду за лучшую коллаборацию года вместе с брендом Puma. Для выхода в свет он надел брюки, кожаную куртку и дополнил лук ремнем с огромной пряжкой.

Рианна же выбрала длинное белоснежное платье от бренда Alaïa - это был наряд с воротником, декольте, длинными рукавами, разрезом на юбке и шлейфом. Носила платье она с белыми босоножками Manolo Blahnik со шнуровкой и украшениями от Chrome Hearts и Van Cleef & Arpels.

Рианна / Фото: Associated Press

Также звезда сделала яркий макияж и высокую прическу с челкой.

Рианна / Фото: Associated Press

Это мероприятие они посетили вскоре после того, как вместе также позировали на церемонии Fashion Awards, которая состоялась в Лондоне. Рианна выбрала наряд от известного бренда Christian Lacroix. На ней был винтажный костюм из коллекции осень-зима 2002 - бирюзовая шуба с асимметричным подолом и огромная шляпа.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Associated Press

Читайте также:

Образы Рианны на светских мероприятиях и в обычной жизни (40 фото)