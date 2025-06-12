В белом платье с декольте и цветами: Лейтон Мистер посетила премьеру сериала в мини

Лейтон Мистер / © Associated Press

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Лейтон Мистер, которая прославилась главной ролью в сериале нулевых «Сплетница», посетила Нью-Йорк. Звезда вышла на красную дорожку фотоколла к сериалу «Буканьерки», который проводился в кинотеатре The Twenty Two.

Актриса продемонстрировала нежный образ от Модного дома Giambattista Valli — короткое белое платье платье с глубоким декольте, которое было украшено большими розами из шелка. Юбка платья была украшена длинными лентами-бахромой в виде веток с цветами и листьями.

Лейтон Мистер / © Associated Press

Образ Лейтон дополнила прозрачными туфлями на каблуках, которые были украшены камнями и стразами. Также она сделала нежный макияж с румянами. Волосы актриса немного собрала сзади и ставила тонкие прядки ниспадать на лицо.

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Мероприятие она посетила с коллегой Кристиной Хендрикс.

Лейтон Мистер и Кристина Хендрикс / © Associated Press

О том, что Лейтон появится в сериале, стало известно в октябре 2024 года. Она сыграет персонажа по имени Нелл.

Напомним, что также в этом сериале снимается дочь Кейт Уинслет — актриса Миа Триплтон.