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- Шоу-бизнес
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В белом платье с длинной бахромой: 60-летняя Синтия Никсон в женственном аутфите появилась на премьере
Звезда сериала «Секс в большом городе» продемонстрировала на красной дорожке свой необычный наряд с разных ракурсов.
Синтия Никсон, известная по роли Миранды Хоббс в культовом сериале «Секс в большом городе», посетила в Нью-Йорке премьеру четвертого сезона исторического сериала HBO «Позолоченный век» (The Gilded Age), в котором она снялась.
Звезда появилась на красной дорожке в белом макси-платье без рукавов, украшенном длинной бахромой, переходящей в шлейф.
Никсон украсила уши элегантными серьгами с бриллиантами, а на руке сияло кольцо. У нее была волнистая прическа и макияж смоки-айс.
Напомним, в сериале «Позолоченный век» Никсон играет роль Ады Брук. События исторической драмы разворачиваются в Нью-Йорке в конце XIX века и рассказывают о жизни состоятельных американских семей, соперничестве между старой аристократией и новыми богачами, а также об общественных переменах той эпохи.