В белом платье с эффектным декольте: французский блогер Мара Лафонтан на показе известного бренда

Французская звезда Instagram, модель и дизайнер ювелирных украшений Мара Лафонтан посетила Неделю моды в Милане. Девушка появилась среди гостей на показе мод бренда Genny, который презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025.

Для мероприятия она надела белое длинное платье с бретелькой-халтером и оригинальной юбкой фасона "русалка". Также у наряда Мары было эффектное глубокое декольте, оформленное рюшем из ткани и украшенное золотым металлическим декором.

Также француженка уложила свою трендовую челку-шторку, сделала маникюр нежно-розовым лаком и макияж с розовыми румянами на щеках.

Мара Лафонтан / Фото: Getty Images

Также Мара появилась ранее на показе бренда Roberto Cavalli, который тоже принимает участие в Неделе моды и демонстрировал новую коллекцию осень-зима 2024-2025. Перед камерами она позировала в кожаном бюстгальтере и штанах клеш.

Мара Лафонтан / Фото: Getty Images

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