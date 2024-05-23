В белом платье с глубоким декольте: Деми Мур в роскошном образе сияла на благотворительном вечере amfAR

Актриса выбрала для своего появления наряд от бренда Loewe.

Деми Мур посетила 30-й ежегодный гала-концерт amfAR, который состоялся в Hotel du Cap-Eden-Roc в рамках Каннского кинофестиваля. В этом году актриса стала ведущей мероприятия.

Деми Мур / Фото: Associated Press

На традиционной гала-вечере amfAR собирают средства для поддержки проектов по борьбе с ВИЧ и СПИДом.

Деми появилась там в роскошном аутфите. На ней было белое платье от бренда Loewe с глубоким декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительный бюст. Наряд также имел высокий разрез на бедре и был украшен у плеч и на животе россыпью страз.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Деми Мур / Фото: Associated Press

Свой лук Мур дополнила красивыми бриллиантовыми украшениями Chopard и босоножками цвета металлик на шпильках от Aquazzura. Ей сделали элегантную прическу и вечерний макияж.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Напомним, Деми Мур на вечеринке, организованной брендом Chopard, под названием Once Upon A Time предстала в красивом ярко-желтом платье от бренда Oscar de la Renta.

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