В белом платье с глубоким декольте: Элизабет Херли с сыном и бойфрендом появилась на премии

Элизабет Херли с сыном и бойфрендом / © Associated Press

Элизабет Херли посетила в Лондоне церемонию вручения премии Olivier Awards 2026. На мероприятие она пришла вместе со своим сыном Дэмианом Херли и бойфрендом — музыкантом, отцом Майли Сайрус, Билли Рэем Сайрусом.

Дэмиан и Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус / © Associated Press

Актриса выбрала для своего появления белое платье от Zuhair Murad. Наряд имел глубокое декольте, длинные рукава, драпировку и асимметричную юбку с рюшами и высоким разрезом, открывающим одну ногу.

Аутфит она дополнила босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках. Лиз сделала объемную укладку с локонами, макияж смоки-айс и черный педикюр. Уши звезда украсила бриллиантовыми серьгами-люстрами, а шею — серебряной цепочкой с кулоном в виде головы змеи.

Элизабет Херли / © Associated Press

Демиан был одет в шелковый костюм цвета шампань и рубашку с глубоким вырезом. Из аксессуаров он использовал золотую цепочку с подвеской-крестиком с черными камнями.

Дэмиан и Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус / © Associated Press

На Билли Рэе был черный костюм, черная футболка, шарф-платок с «хищным» принтом и бахромой, а также несколько цепочек с подвесками.

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус / © Associated Press

Напомним, Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус встречаются с апреля прошлого года.