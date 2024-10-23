В белом платье с "голым" низом: модель блеснула трусами на бьюти-ивенте

Американская модель Брукс Нейдер посетила бьюти-презентацию в Остине, штат Техас. Для своего появления она выбрала пикантный аутфит.

На Брукс было белое длинное платье с американским проемом и высокой горловиной. Юбка наряда была с перфорацией, и красавица светила перед присутствующими белыми трусами.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Лук Брукс дополнила зеленым поясом с крокодиловым принтом и золотой пряжкой. Обута она была в бежевые мюли на каблуках.

Нейдер сделала укладку, зачесав волосы назад, макияж с розовой помадой, молочный маникюр, уши она украсила длинными серьгами, а бицепс – золотым браслетом.

Напомним, Брукс Нейдер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в черном латексном мини-платье с откровенным декольте.

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