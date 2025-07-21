В белом платье с халтером: Ева Лонгория блистала на гала-вечере в Испании

Актриса Ева Лонгория посетила благотворительный гала-вечер Global Gift Gala, который прошел в отеле Don Pepe Gran Meliá в Испании. Она вышла к фотографам в длинном белом платье эффектного дизайна.
Наряд Евы был однотонным и идеально подчеркивал фигуру. У платья была бретелька-халтер, которая сейчас пользуется большой популярностью, несколько складок и треугольный вырез под грудью. Образ актриса дополнила серьгами-звездами с бриллиантами, макияжем в коричневой гамме, а также прической с прямыми распущенными волосами, которые уложила в пробор.
Лонгория также демонстрировала белый лук ранее — в стильном наряде с декольте она появилась на кинофестивале в Каннах. Актриса также тогда продемонстрировала свою эксклюзивную сумку, которую сшили ей на на заказ с ее золотого платья.