В белом платье с халтером: Ева Лонгория блистала на гала-вечере в Испании

Ева Лонгория / © Getty Images

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Актриса Ева Лонгория посетила благотворительный гала-вечер Global Gift Gala, который прошел в отеле Don Pepe Gran Meliá в Испании. Она вышла к фотографам в длинном белом платье эффектного дизайна.

Наряд Евы был однотонным и идеально подчеркивал фигуру. У платья была бретелька-халтер, которая сейчас пользуется большой популярностью, несколько складок и треугольный вырез под грудью. Образ актриса дополнила серьгами-звездами с бриллиантами, макияжем в коричневой гамме, а также прической с прямыми распущенными волосами, которые уложила в пробор.

Ева Лонгория / © Getty Images

Лонгория также демонстрировала белый лук ранее — в стильном наряде с декольте она появилась на кинофестивале в Каннах. Актриса также тогда продемонстрировала свою эксклюзивную сумку, которую сшили ей на на заказ с ее золотого платья.

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Ева Логория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images