В белом платье с кружевом: Флоренс Пью пришла на забастовку, чтобы поддержать коллег

Известная актриса присоединилась к забастовке.
В Америке продолжается историческая забастовка работников киноиндустрии - люди выходят на улицы в Калифорнии и Нью-Йорке, требую лучшей оплаты труда. Среди тех, кто решил поддержать коллег по цеху было много известных личностей, но также под прицел фотографов попала и молодая многообещающая актриса Флоренс Пью.
Девушка в свои 27 лет уже появлялась в фильмах "Не беспокойся, дорогая", "Оппенгеймер" и снимается в "Дюне 2". В Калифорнии она вышла на забастовку в коротком белом платье с кружевом и открытыми плечами, которые украшала рюша.
Также на Флоренс были кроссовки с носками, на плече висела сумка на длинном ремешке, а на глаза она надела очки от бренда Valentino, амбассадором которого является. Волосы Флоренс уже немного отрасли (она их сбрила ради недавней роли) и она их покрасила в белый оттенок.
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