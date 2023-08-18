В белом платье с кружевом: Флоренс Пью пришла на забастовку, чтобы поддержать коллег

В Америке продолжается историческая забастовка работников киноиндустрии - люди выходят на улицы в Калифорнии и Нью-Йорке, требую лучшей оплаты труда. Среди тех, кто решил поддержать коллег по цеху было много известных личностей, но также под прицел фотографов попала и молодая многообещающая актриса Флоренс Пью.

Девушка в свои 27 лет уже появлялась в фильмах "Не беспокойся, дорогая", "Оппенгеймер" и снимается в "Дюне 2". В Калифорнии она вышла на забастовку в коротком белом платье с кружевом и открытыми плечами, которые украшала рюша.

Также на Флоренс были кроссовки с носками, на плече висела сумка на длинном ремешке, а на глаза она надела очки от бренда Valentino, амбассадором которого является. Волосы Флоренс уже немного отрасли (она их сбрила ради недавней роли) и она их покрасила в белый оттенок.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

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