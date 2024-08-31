В белом платье со стразами: Кейт Бланшетт в нежном аутфите появилась на Венецианском кинофестивале

Актриса в наряде от Louis Vuitton сияла на красной дорожке кинособытия.

Кейт Бланшетт продемонстрировала новый красивый образ на Венецианском кинофестивале.

В этот раз она появилась в белом закрытом платье макси с небольшим шлейфом от бренда Louis Vuitton. Наряд имел прозрачную ткань со стразами, которая прикрывала ее руки и грудь.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Атфит Бланшетт дополнила белыми туфлями. Укладка длины каре с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные серьги завершили лук звезды.

Напомним, Кейт Бланшетт в костюме с вырезом и жемчугом на спине от Armani Prive прибыл на показ сериала "Отказ от ответственности".

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