В белом платье с обнаженной спиной: Дженнифер Лопес продемонстрировала роскошный лук в Вегасе

Поп-дива подчеркнула сексуальные формы эффектным нарядом.

Что бы ни надела Дженнифер Лопес, она во всем выглядит роскошно. К примеру, она продемонстрировала фолловерам свой эффектный лук в белом асимметричном платье миди на бретельках со стразами и с обнаженной спиной.

Дженнифер Лопес / Instagram Дженнифер Лопес

Наряд идеально подчеркнул ее главное достоинство – пышные ягодицы.

Платье Джен сочетала с бежевыми босоножками со шнуровкой на щиколотках и сумочкой, инкрустированной кристаллами.

На руке у нее был браслет с камнями, в ушах – длинные серьги с камнями, волосы она красиво уложила и сделала насыщенный макияж с графитово-дымчатыми тенями.

Дженнифер Лопес / Instagram Дженнифер Лопес

"Время сиять в Вегасе", - подписала снимки артистка.

Дженнифер Лопес в сексуальном аутфите от итальянского бренда Dolce & Gabbana выступила вместе на 36-й ежегодной церемонии открытия Зала славы рок-н-ролла в Rocket Mortgage Fieldhouse.

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