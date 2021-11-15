В белом платье с обнаженной спиной: Дженнифер Лопес продемонстрировала роскошный лук в Вегасе

Поп-дива подчеркнула сексуальные формы эффектным нарядом.
Что бы ни надела Дженнифер Лопес, она во всем выглядит роскошно. К примеру, она продемонстрировала фолловерам свой эффектный лук в белом асимметричном платье миди на бретельках со стразами и с обнаженной спиной.
Наряд идеально подчеркнул ее главное достоинство – пышные ягодицы.
Платье Джен сочетала с бежевыми босоножками со шнуровкой на щиколотках и сумочкой, инкрустированной кристаллами.
На руке у нее был браслет с камнями, в ушах – длинные серьги с камнями, волосы она красиво уложила и сделала насыщенный макияж с графитово-дымчатыми тенями.
"Время сиять в Вегасе", - подписала снимки артистка.
Дженнифер Лопес в сексуальном аутфите от итальянского бренда Dolce & Gabbana выступила вместе на 36-й ежегодной церемонии открытия Зала славы рок-н-ролла в Rocket Mortgage Fieldhouse.
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