В белом платье с обнаженной спиной: Тина Кароль в обольстительном образе сияла на концерте

Артистка выбрала для своего выхода на сцену наряд с пайетками от украинского бренда.
Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram соблазнительный лук, в котором она выступила на "Большом весеннем концерте" в Киеве.
Артистка была одета в элегантное белое платье макси от украинского бренда LE GRÉTES, расшитое пайетками. Наряд имел американскую пройму и обнаженную спину, которую она продемонстрировала на камеру.
Аутфит Кароль дополнила волнистой укладкой и вечерним макияжем. Звезда выглядела стройно и красиво.
Напомним, Тина Кароль похвасталась стильным луком в двубортном жакете и черных ботфортах.
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