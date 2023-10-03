Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В белом платье с очень смелым декольте: Зендея произвела фурор образом на фэшн-шоу в Париже

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
763
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В белом платье с очень смелым декольте: Зендея произвела фурор образом на фэшн-шоу в Париже

Зендея / Фото: Associated Press

Звезда надела интересный и довольно пикантный аутфит от знаменитого бренда.

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ новой коллекции весна-лето 2023 Модного дома Louis Vuitton и одной из главных звездных гостей этого мероприятия стала актриса Зендея.

Девушка произвела настоящий фурор, поскольку надела на мероприятие белое прямое платье с небольшим шлейфом. Особенностью этого наряда было то, что оно имело огромную молнию спереди, которую Зендея расстегнула.

Так у платья получилось очень глубокое и довольно откровенное V-образное декольте. Также на плечах его украшал золотистый декор в виде замков.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Дополнила она этот наряд белыми туфлями-лодочками, прической с прямыми волосами, макияжем с румянами, а также лаконичными серьгами в ушах и несколькими браслетами на запястьях и кольцами.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Читайте также:

Как Зендее всего за несколько лет удалось стать законодательницей моды для молодежи всего мира

Как Зендее всего за несколько лет удалось стать законодательницей моды для молодежи всего мира

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
763
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация