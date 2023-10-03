В белом платье с очень смелым декольте: Зендея произвела фурор образом на фэшн-шоу в Париже

Звезда надела интересный и довольно пикантный аутфит от знаменитого бренда.

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ новой коллекции весна-лето 2023 Модного дома Louis Vuitton и одной из главных звездных гостей этого мероприятия стала актриса Зендея.

Девушка произвела настоящий фурор, поскольку надела на мероприятие белое прямое платье с небольшим шлейфом. Особенностью этого наряда было то, что оно имело огромную молнию спереди, которую Зендея расстегнула.

Так у платья получилось очень глубокое и довольно откровенное V-образное декольте. Также на плечах его украшал золотистый декор в виде замков.

Зендея / Фото: Associated Press

Дополнила она этот наряд белыми туфлями-лодочками, прической с прямыми волосами, макияжем с румянами, а также лаконичными серьгами в ушах и несколькими браслетами на запястьях и кольцами.

Зендея / Фото: Associated Press

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