В белом платье с очень смелым декольте: Зендея произвела фурор образом на фэшн-шоу в Париже

Звезда надела интересный и довольно пикантный аутфит от знаменитого бренда.
В Париже в рамках Недели моды состоялся показ новой коллекции весна-лето 2023 Модного дома Louis Vuitton и одной из главных звездных гостей этого мероприятия стала актриса Зендея.
Девушка произвела настоящий фурор, поскольку надела на мероприятие белое прямое платье с небольшим шлейфом. Особенностью этого наряда было то, что оно имело огромную молнию спереди, которую Зендея расстегнула.
Так у платья получилось очень глубокое и довольно откровенное V-образное декольте. Также на плечах его украшал золотистый декор в виде замков.
Дополнила она этот наряд белыми туфлями-лодочками, прической с прямыми волосами, макияжем с румянами, а также лаконичными серьгами в ушах и несколькими браслетами на запястьях и кольцами.
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