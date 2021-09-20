В белом платье с перфорацией: красивая Сара Карбонеро посетила светское мероприятие в Мадриде

В белом платье с перфорацией: красивая Сара Карбонеро посетила светское мероприятие в Мадриде

37-летняя журналист, которая ранее боролась с раком, продемонстрировала стройную фигуру.

Сара Карбонеро посетила сегодня, 20 сентября, в Мадриде презентацию выставки L'Oreal Paris, посвященную устойчивой моде.

Журналист выбрала для своего образа белое длинное платье с перфорацией, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру.

Сара Карбонеро / Getty Images

Наряд звезда дополнила черными босоножками на шпильках, красивой волнистой укладкой и макияжем с акцентом на глазах. На шее у нее висела золотая изящная цепочка.

Сара Карбонеро / Getty Images

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К слову, в мае 2019 года Саре поставили диагноз "рак яичников" на ранней стадии. Ей сделали операцию по удалению злокачественной опухоли на одном из яичников. В феврале этого года журналистку госпитализировали из-за рецидива рака. Она проходила лечение в клинике университета Наварры в Мадриде. Судя по сегодняшнему выходу, с Карбонеро все хорошо.

Напомним, в марте этого года стало известно, что Карбонеро после 11 лет совместной жизни развелась со своим мужем - легендарным испанским экс-футболист Икером Касильясом.

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