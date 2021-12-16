В белом платье с пикантным декольте: Алессандра Амбросио с возлюбленным сходила на ужин

В белом платье с пикантным декольте: Алессандра Амбросио с возлюбленным сходила на ужин

Бразильская модель Алессандра Амбросио и ее возлюбленный Ричард Ли вместе посетили праздничный ужин "Dundas x REVOLVE" в ресторане Craig's в Западном Голливуде.

Алессандра уже давно выходит на публику вместе со своим возлюбленным и не скрывает романтические отношения от прессы. На вечеринку 40-летняя модель приехала в белом платье с откровенным декольте, брошкой в виде звезды на талии и струящимся подолом с рюшами от бренда Dundas X Revolve.

Алессандра Амбросио / Getty Images

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Амбросио обула остроносые босоножки на шпильках, а на плечи набросила черный меховой полушубок. Также у модели были распущены волосы, красивый макияж со стрелками на веках и красной помадой на губах, которая отлично гармонировала с необычным маникюром. Она дополнила наряд несколькими украшениями в виде браслетов и кольцами.

Перед камерами звезда позировала сама, а вот по пути в популярное заведение, где любят бывать знаменитости, ее сфотографировали с бойфрендом Ричардом Ли. Мужчина был одет в черный бархатный смокинг с блестящими лацканами, черную водолазку и серые брюки.

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / Getty Images

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