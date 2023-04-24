В белом платье с пикантным декольте: Алессандра Амбросио на светской церемонии

Бразильская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret посетила седьмую ежегодную премию The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards в отеле The Beverly Hills в Беверли-Хиллз.

Алессандра Амбросио выбрала для светского выхода лук в бело-серебристых оттенках. На модели было платье на запах с пикантных вырезом на декольте от бренда Monot, к которому она подобрала серебристую сумку на короткой ручке и босоножки в оттенке металлик на каблуках.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Алессандра дополнила лук несколькими украшениями на шее, надела лаконичные серьги и сделала макияж в теплых нюдовых оттенках. Маникюр у модели также был бежевый, как и педикюр.

В Insatgaram Алессандра показала ролик, который сняла в машине по пути на светское мероприятие.

Напомним, недавно Алессандра показывала, как тусовалась на музыкальном фестивале Coachella и блистала там в прозрачном топе без белья.

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