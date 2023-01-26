В белом платье с пикантным декольте: Ирина Федишин продемонстрировала образ невесты от украинского бренда

Певица выступила на своем шоу в роскошном наряде от украинского дизайнера.

Ирина Федишин выступила в Трускавце с благотворительным концертом "Украина колядует", на котором собирала средства для ЗСУ. В этот вечер артистка продемонстрировала очаровательный образ, в котором была похожей на невесту. На сцене она предстала в белом пышном платье макси с пикантным декольте и открыть плечами от украинской дизайнерки Oksana Mukha.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Образ звезда дополнила прической с локонами, макияжем с акцентом на глазах, элегантными серьгами и красным маникюром.

Федишин показала еще один эффектный лук. Перед зеркалом певица позировала в серебряном платье с американским проймом.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Напомним, финалистка шоу "Холостяк-12" — Александра Мудрая — на церемонии роз появилась в прозрачном платье макси от бренда Oksana Mukha, которое было покрыто изысканным кружевом с вкраплением серебристой нити.

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