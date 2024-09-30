В белом платье с пикантным разрезом: Барбара Палвин на гала-вечере в Париже

30-летняя венгерская топ-модель Барбара Палвин посетила шоу Stella McCartney на Парижской неделе моды.
Барбара приехала на показ в белом кроп-топе с характерной надписью и джинсовой мини-юбке с накладными карманами, а поверх топа набросила белую объемную рубашку и обула белые высокие кеды.
Модель распустила свои длинные гладкие волосы, рукой на лоб подняла черные очки от солнца и сделала макияж, подчеркнув немного ресницы и нюдовой помадой губы.
Также Палвин побывала на гала-вечере BoF 500, который прошел в отеле Shangri-La во время Парижской недели моды. На дорожку Барбара вышла в белом макси-платье без бретелек с очень высоким разрезом на бедре и черных лодочках, волосы распустила и сделала очень выразительный макияж глаз помадой сливового оттенка, а также подчеркнула ресницы.
В Instagram Палвин опубликовала несколько фотографий со светского мероприятия.
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