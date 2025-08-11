ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

В белом платье с пикантным вырезом: американская актриса в женственном образе появилась в Нью-Йорке

Элизабет Бетис гармонично сочетала в своем луке белый и коричневый цвета.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Бетис

Элизабет Бетис / © Getty Images

Американская актриса Элизабет Бетис попала в объективы папарацци в районе Трайбека в Нью-Йорке. Звезда выглядела красиво в женственном аутфите.

На ней было белое платье миди А-силуэта без рукавов, с акцентными коричневыми вставками-полосками, пикантным вырезом и накладными карманами.

Элизабет Бетис / © Getty Images

Элизабет Бетис / © Getty Images

Образ Лиз дополнила замшевыми коричневыми туфлями и замшевой коричневой сумочкой. Бетис сделала прическу с локонами, максимально естественный макияж, уши украсила серьгами-кольцами, шею - цепочкой с подвеской, а руки - браслетом и кольцами.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie