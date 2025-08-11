В белом платье с пикантным вырезом: американская актриса в женственном образе появилась в Нью-Йорке

Элизабет Бетис / © Getty Images

Американская актриса Элизабет Бетис попала в объективы папарацци в районе Трайбека в Нью-Йорке. Звезда выглядела красиво в женственном аутфите.

На ней было белое платье миди А-силуэта без рукавов, с акцентными коричневыми вставками-полосками, пикантным вырезом и накладными карманами.

Образ Лиз дополнила замшевыми коричневыми туфлями и замшевой коричневой сумочкой. Бетис сделала прическу с локонами, максимально естественный макияж, уши украсила серьгами-кольцами, шею - цепочкой с подвеской, а руки - браслетом и кольцами.