В белом платье с пикантным вырезом: американская актриса в женственном образе появилась в Нью-Йорке
Элизабет Бетис гармонично сочетала в своем луке белый и коричневый цвета.
Американская актриса Элизабет Бетис попала в объективы папарацци в районе Трайбека в Нью-Йорке. Звезда выглядела красиво в женственном аутфите.
На ней было белое платье миди А-силуэта без рукавов, с акцентными коричневыми вставками-полосками, пикантным вырезом и накладными карманами.
Образ Лиз дополнила замшевыми коричневыми туфлями и замшевой коричневой сумочкой. Бетис сделала прическу с локонами, максимально естественный макияж, уши украсила серьгами-кольцами, шею - цепочкой с подвеской, а руки - браслетом и кольцами.