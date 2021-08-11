В белом платье с поясом: Анна Добрыднева в женственном образе полакомилась круассаном

В белом платье с поясом: Анна Добрыднева в женственном образе полакомилась круассаном

Певица продемонстрировала красивую обновку.

Анна Добрыднева опубликовала в Instagram серию снимков, на которых предстала в женственном нежном аутфите.

Певица позировала перед камерой в белом платье с декольте и черным поясом на талии из коллекции, которую она создала в коллаборации с брендом Kod_Kapsula.

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

Образ Аня дополнила укладкой, обручем, красивым макияжем и украшениями на шее и руках.

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

Она босиком сидела на стуле и очень аппетитно ела круассан.

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

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"Я искренне считаю, что свежий круассан… в августе… на Подоле… под мягкими солнечными лучами - это счастье. А еще снять каблучки и греть стопы на отполированной до глянца брусчатке - это счастье. И пить вино. И смеяться. И жмуриться от удовольствия. Очень хочется вам об этом рассказать… Но по-летнему лень", - написала Добрыднева под фото.

Напомним, Анна выступила с сольным концертом в столичном загородном комплексе Koncha Zaspa Park (KNZS). Артистка продемонстрировала на сцене сексуальный образ. Она подчеркнула стройную фигуру черным обтягивающим комбинезоном.

Сольный концерт Анны Добрыдневой (17 фото)

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