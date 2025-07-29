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- Шоу-бизнес
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В белом платье с пышным акцентом: Линдсей Лохан пришла на премьеру фильма с мамой и сестрой
39-летняя актриса очаровала нежным образом на ивенте.
Линдсей Лохан посетила премьеру фильма от Disney "Чумовая пятница 2" ("Freakier Friday"), которая состоялась в театре Hudson Square в Нью-Йорке.
Это сиквел ленты "Чумовая пятница" 2003 года, в котором Линдсей и Джейми Ли Кертис сыграли мать и дочь, которые поменялись телами.
Перед фотокамерами она предстала в нежном аутфите. На звезде было белое платье по фигуре, на тонких бретельках, с декольте, драпировкой и акцентными пышными воланами на асимметричном подоле.
Аутфит Лохан дополнила леопардовыми босоножками на золотой подошве и шпильках.
У Линдсей была красивая прическа с локонами, макияж с нежно-коралловым блеском на губах и блестящий маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, шею - золотым колье с бриллиантами, а руки - бриллиантовыми кольцами и браслетом.
Кстати, звезду пришли поддержать на мероприятии ее мама Дина Лохан и сестра Али Лохан.
Линдсей сфотографировалась также со своими коллегами из ленты.
Напомним, Линдсей Лохан показала, как выглядела в 12 лет.