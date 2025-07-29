В белом платье с пышным акцентом: Линдсей Лохан пришла на премьеру фильма с мамой и сестрой

Линдсей Лохан / © Associated Press

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Линдсей Лохан посетила премьеру фильма от Disney "Чумовая пятница 2" ("Freakier Friday"), которая состоялась в театре Hudson Square в Нью-Йорке.

Это сиквел ленты "Чумовая пятница" 2003 года, в котором Линдсей и Джейми Ли Кертис сыграли мать и дочь, которые поменялись телами.

Перед фотокамерами она предстала в нежном аутфите. На звезде было белое платье по фигуре, на тонких бретельках, с декольте, драпировкой и акцентными пышными воланами на асимметричном подоле.

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Линдсей Лохан / © Associated Press

Аутфит Лохан дополнила леопардовыми босоножками на золотой подошве и шпильках.

У Линдсей была красивая прическа с локонами, макияж с нежно-коралловым блеском на губах и блестящий маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, шею - золотым колье с бриллиантами, а руки - бриллиантовыми кольцами и браслетом.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Кстати, звезду пришли поддержать на мероприятии ее мама Дина Лохан и сестра Али Лохан.

Али, Линдсей и Дина Логан / © Associated Press

Линдсей сфотографировалась также со своими коллегами из ленты.

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Линдсей Лохан со своими коллегами по фильму / © Associated Press

Напомним, Линдсей Лохан показала, как выглядела в 12 лет.