В белом платье с разрезом: Дакота Джонсон блистала на красной дорожке

Дакота Джонсон посетила очередную премьеру в Нью-Йорке.

32-летняя актриса посетила Deadline’s Contenders Event, куда приехала в белоснежном платье с запахом из коллекции Self-Portrait RTW Spring 2022. У наряда были длинные рукава и небольшой разрез на подоле.

Джонсон дополнила платье с черными туфлями с острым носком и простой золотой подвеской с кулоном на шее. Свои длинные золотисто-каштановые волосы она уложила легкими волнами и сделала натуральный макияж.

Дакота Джонсон / Getty Images

На мероприятии продвигался новый фильм Джонсон "Потерянная дочь" от Netflix. Фильм снят по мотивам романа итальянской писательницы Элены Ферранте "La figlia oscura" и рассказывает историю преподавательницы английского языка Леды (Мэгги Джилленхол), которая проводит отпуск в разлуке с родными. Она разведена, ее дочери живут с отцом, а ей очень одиноко. В поездке Леда встречает молодую мать по имени Нина и чувствует тревожное притяжение. Она напоминает Леде о тайнах ее прошлого и раннем материнстве, о чем она долго пыталась забыть.

Мелани Гриффит, Дакота Джонсон и Мэгги Джилленхол / Getty Images

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