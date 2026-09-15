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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В белом платье с разрезом до бедра: Белла Торн в эффектном образе пришла на модный показ

Актриса сделала ставку на лаконичный наряд, но добавила образу пикантности с помощью высокого разреза.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Белла Торн

Белла Торн / © Associated Press

Белла Торн посетила показ Grace Ling, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Для фэшн-ивента 28-летняя актриса выбрала длинное белое платье с асимметричными короткими рукавами и высоким разрезом сбоку, обнажавшим ногу до бедра. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру знаменитости.

/ © Associated Press

© Associated Press

Торн украсила уши серьгами с блестками, а на руках у нее были широкие серебристые браслеты-кафы и кольцо с большим бриллиантом. Также актриса взяла с собой маленькую черную сумку.

Белла распустила свои рыжие волосы и сделала пробор посередине. В макияже она сделала акцент на глазах, подчеркнув их черными стрелками и фиолетово-лиловыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой. Лук Торн дополнила длинным нюдово-красным маникюром.

Напомним, что Белла Торн в бикини с крупными пайетками продемонстрировала стройную фигуру на пляже.

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