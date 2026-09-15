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- Шоу-бизнес
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В белом платье с разрезом до бедра: Белла Торн в эффектном образе пришла на модный показ
Актриса сделала ставку на лаконичный наряд, но добавила образу пикантности с помощью высокого разреза.
Белла Торн посетила показ Grace Ling, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Для фэшн-ивента 28-летняя актриса выбрала длинное белое платье с асимметричными короткими рукавами и высоким разрезом сбоку, обнажавшим ногу до бедра. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру знаменитости.
Торн украсила уши серьгами с блестками, а на руках у нее были широкие серебристые браслеты-кафы и кольцо с большим бриллиантом. Также актриса взяла с собой маленькую черную сумку.
Белла распустила свои рыжие волосы и сделала пробор посередине. В макияже она сделала акцент на глазах, подчеркнув их черными стрелками и фиолетово-лиловыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой. Лук Торн дополнила длинным нюдово-красным маникюром.
Напомним, что Белла Торн в бикини с крупными пайетками продемонстрировала стройную фигуру на пляже.