В белом платье с разрезом до бедра: модель из Саудовской Аравии в нежном аутфите пришла на ивент

30-летняя модель и инфлюэнсер из Саудовской Аравии Роз посетила ежегодную церемонию награждения премии Daily Front Row Fashion, которая состоялась в Беверли-Хиллз.

Перед фотокамерами красавица предстала в белом длинном платье от бренда Mônot с американской проймой и небольшим шлейфом. Наряд имел высокий разрез до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Модель Роз / Фото: Getty Images

Аутфит модель дополнила белыми туфлями с ремешками с камнями.

Волосы Роз уложила, зачесав назад, сделала макияж с пышными ресницами и помадой цвета пыльной розы. В ушах были элегантные бриллиантовые серьги, а на руках – золотые часы, браслеты и кольца. Нежно-розовый маникюр завершил аутфит инфлюэнсера.

Напомним, ранее модель Роз в образе в стиле куклы Барби сходила на вечеринку. На ней было розовое платье, отлично подчеркнувшее ее сексуальную фигуру.

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