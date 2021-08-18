В белом платье с разрезом: Ксения Мишина в роскошном луке появилась на красной дорожке

В белом платье с разрезом: Ксения Мишина в роскошном луке появилась на красной дорожке

Актриса и экс-"Холостячка" показала снимки с посещения Одесского кинофестиваля.

Ксения Мишина побывала на Одесском кинофестивале. В Instagram она опубликовала снимки оттуда.

На красной дорожке актриса блистала в длинном белом платье-жакете с воланами, украшенном на лацкане с одной стороны и бедре серым декором в виде листьев.

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

Наряд имел высокий разрез, который позволил актрисе похвастаться своими стройными ногами.

Наряд Ксения сочетала с черными босоножками. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж. Зону декольте знаменитость решила оставить без украшений.

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

"Друзья, моя первая красная дорожка @odesa_film_festival! Ух, волнительно, но все прошло идеально! Я хочу сказать, какие у нас красивые, улыбчивые и элегантные люди! Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере", - написала она под снимками.

Читайте также: В кожаном платье и перчатках: Ксения Мишина продемонстрировала эффектный образ

Эффектные образы Ксении Мишиной (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку