В белом платье с разрезом: Ксения Мишина в роскошном луке появилась на красной дорожке

Актриса и экс-"Холостячка" показала снимки с посещения Одесского кинофестиваля.
Ксения Мишина побывала на Одесском кинофестивале. В Instagram она опубликовала снимки оттуда.
На красной дорожке актриса блистала в длинном белом платье-жакете с воланами, украшенном на лацкане с одной стороны и бедре серым декором в виде листьев.
Наряд имел высокий разрез, который позволил актрисе похвастаться своими стройными ногами.
Наряд Ксения сочетала с черными босоножками. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж. Зону декольте знаменитость решила оставить без украшений.
"Друзья, моя первая красная дорожка @odesa_film_festival! Ух, волнительно, но все прошло идеально! Я хочу сказать, какие у нас красивые, улыбчивые и элегантные люди! Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере", - написала она под снимками.
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