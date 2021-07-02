В платье с разрезом: победительница "Холостяка-11" рассказала, что ей помогло выйти из депрессии после развода

В платье с разрезом: победительница "Холостяка-11" рассказала, что ей помогло выйти из депрессии после развода

Анна Богдан рассказала, как боролась с депрессией после развода.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана – Анна Богдан – снялась в новой фотосессии. В Instagram она показала снимок из фотосета.

Аня предстала в белом платье миди с разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги. Она была босиком. Шею девушки украшал чокер с камнями. Укладка с локонами и нежный макияж завершил ее лук.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

В посте Богдан рассказала о депрессии, которая у нее была после развода. В первое время она ее заедала сладким, которое было для нее антидепрессантом. Из-за этого она набрала 16 лишних килограммов. Затем Анна решила взять себя в руки и заняться собой. Что ей помогло для этого:

"Когда я решила серьезно заняться собой и целенаправленно выходить из этого состояния, я выделила несколько пунктов, которые мне помогли:

1. Тренажерный зал. Как бы это банально не звучало, спорт повышает настроение, добавляет уверенности в себе и точно "выключает" в вас состояние жертвы.

2. Психолог. Я начала по-другому смотреть на вещи и оценивать ситуацию.

3. Курсы психологии. Вот там я начала понимать как реагировать на определенные вещи, и начала любить самого главного человека в своей жизни. Себя саму.

4. Путешествия. Совсем не важно куда это будет поездка - за черту города или в другую страну. Важно то, что вы измените обстановку. А это всегда позитивно влияет на состояние человека.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

5. Обязательно советую попробовать что-то новое. У меня это был бокс и флай йога… ну а потом и прыжок с парашютом. В общем, в таком случае, вы получаете новый источник вдохновения и новые эмоции.

6. Книги. Опять же, очень банально, но проверено на себе. Книга (если она интересная) будет вас отвлекать от всего негативного в вашей жизни… Мои фавориты были: "Парадокс страсти", "Хочу и буду", "Как перестать беспокоиться и начать жить".

В любом случае скажу, время лечит все. Да, долго. Да, тяжело. Да, больно. Но когда вы делаете такой осознанный шаг, вы открываете дверь совершенно в другую жизнь".

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