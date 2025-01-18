В белом платье с рюшами: Екатерина Кухар показала, как выглядела в 18 лет

Прима-балерина в свой день рождения показала, как выглядела 25 лет назад.

Сегодня, 18 января, Екатерина Кухар празднует свой день рождения – ей исполнилось 43 года.

По этому случаю прима-балерина поделилась своим архивным снимком, на котором ей 18 лет.

Екатерина Кухар

Юная, милая и красивая Екатерина грациозно позировала среди природы, у дерева. На ней было белое пышное платье миди с рюшами. Ее волосы были собраны в прическу и украшены белым аксессуаром.

Сейчас Екатерина так же красива и хрупка, как и 25 лет назад.

Екатерина Кухр/Фото Валентина Малильо

Екатерина Кухар/Пресс-служба

Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Напомним, ко дню рождения Екатерины Кухар на сцене Национальной оперы покажут балет "Сифильда" с участием студентов Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Т. Таякиной, руководительницей которого она является.

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