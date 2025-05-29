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- Шоу-бизнес
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В белом платье с соблазнительным декольте: нидерландская модель прогулялась по Каннам
Лаура Селия пофотографировалась на Лазурном побережье.
Нидерландская модель Лаура Селия обожает путешествовать, поэтому в ее фотоблоге часто можно увидеть фото и видео с ее поездок в разные страны.
В этот раз девушка посетила Францию. В Instagram она опубликовала серию снимком с прогулки по Каннам.
Селия выглядела прекрасно. На ней было белое платье миди с соблазнительным декольте, которое она скомбинировала с черными балетками, чтобы было удобно много ходить. Лук Лаура дополнила серой замшевой сумкой Chanel.
Модель сделала укладку с прикорневым объемом и локонами, макияж с черными стрелками, молочный маникюр и завершила образ золотыми украшениями.
«Великолепный день в Каннах», – подписала снимки Лаура.
Напомним, перед Францией Лаура Селия побывала в Монако, где продемонстрировала эффектный аутфит в красном платье с V-образным вырезом и разрезом.