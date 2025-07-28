В белом платье с V-образным вырезом: Дарья Трегубова в нежном луке посетила мероприятие в Киеве

Дарья Трегубова

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Дарья Трегубова посетила закрытую презентацию новой песни "Півонії" и клипа Анны Тринчер, которая состоялась в цветочном пространстве Botanic Butique.

Актриса предстала на мероприятии в нежном аутфите. Она была одета в белое платье на запах, с длинными рукавами, V-образным вырезом и разрезом на юбке.

Дарья Трегубова

Образ Дарья дополнила белыми остроносыми туфлями с прозрачными вставками и разноцветными ремешками, а также белой сумкой на цепочке.

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Дарья Трегубова

Трегубова сделала укладку с локонами, нежный макияж, нюдовый маникюр и украсила шею золотой цепочкой с подвеской в виде сердца.

Напомним, на презентацию песни и клипа Анны Тринчер пришла актриса Наталка Денисенко, которая сияла в белом мини-платье с рюшами.