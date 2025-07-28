- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 735
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом платье с V-образным вырезом: Дарья Трегубова в нежном луке посетила мероприятие в Киеве
Украинская актриса и телеведущая пришла поздравить Анну Тринчер с премьерой новой смелой композиции.
Дарья Трегубова посетила закрытую презентацию новой песни "Півонії" и клипа Анны Тринчер, которая состоялась в цветочном пространстве Botanic Butique.
Актриса предстала на мероприятии в нежном аутфите. Она была одета в белое платье на запах, с длинными рукавами, V-образным вырезом и разрезом на юбке.
Образ Дарья дополнила белыми остроносыми туфлями с прозрачными вставками и разноцветными ремешками, а также белой сумкой на цепочке.
Трегубова сделала укладку с локонами, нежный макияж, нюдовый маникюр и украсила шею золотой цепочкой с подвеской в виде сердца.
Напомним, на презентацию песни и клипа Анны Тринчер пришла актриса Наталка Денисенко, которая сияла в белом мини-платье с рюшами.