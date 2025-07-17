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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

В белом платье с V-образным вырезом: Николь Шерзингер в женственном образе попала под прицел папарацци

47-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls выглядела нежно и стройно.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Getty Images

В объективы папарацци в районе Вест-Вилледж, в Нью-Йорке, попала Николь Шерзингер. Звезда выглядела женственно и нежно.

Для прогулки артистка выбрала белое длинное платье на тонких бретельках и с V-образным вырезом. Наряд имел обтягивающий корсет, который подчеркнул ее тонкую талию, и юбку свободного силуэта.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Аутфит Николь дополнила остроносыми туфлями. У нее были распущены волосы, нежный макияж и светлый маникюр. Уши Шерзингер украсила золотистыми серьгами, шею — аксессуаром-жгутом, а на руках были браслеты и кольца. Свой лук артистка завершила массивными очками в золотой оправе.

Напомним, Николь Шерзингер устроила фотосет в жакете на голое тело.

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