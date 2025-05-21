В белом платье с внушительным разрезом: Дженнифер Лопес появилась на вечеринке в Нью-Йорке

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Артистка стала гостьей празднования дня рождения композитора Джона Кандера, которому исполнилось 98 лет. На вечеринке Лопес исполнила песню, а также продемонстрировала роскошное белое платье от Stephane Rolland из коллекции от кутюр осень-зима 2023. У наряда был длинный шлейф, высокая горловина и длинные рукава.

Особенностью платья был его архитектурный крой, а также высокий разрез. Украшали наряд большие камни на шее. Также Лопес собрала волосы в высокую прическу, обула босоножки с камнями от Dolce & Gabbana, а в руке у нее была сумка со стразами от Judith Leiber.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Перед мероприятием звезду также сфотографировали. Она была одета в персиковый наряд от New Arrivals, который включал платье-комбинацию и шубу.

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Дженнифер Лопес / © Getty Images

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