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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
241
Время на прочтение
1 мин

В белом платье с внушительным разрезом: Дженнифер Лопес появилась на вечеринке в Нью-Йорке

Пока в Каннах в разгаре кинофестиваль, актриса и певица Дженнифер Лопес посетила особое мероприятие в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Артистка стала гостьей празднования дня рождения композитора Джона Кандера, которому исполнилось 98 лет. На вечеринке Лопес исполнила песню, а также продемонстрировала роскошное белое платье от Stephane Rolland из коллекции от кутюр осень-зима 2023. У наряда был длинный шлейф, высокая горловина и длинные рукава.

Особенностью платья был его архитектурный крой, а также высокий разрез. Украшали наряд большие камни на шее. Также Лопес собрала волосы в высокую прическу, обула босоножки с камнями от Dolce & Gabbana, а в руке у нее была сумка со стразами от Judith Leiber.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Перед мероприятием звезду также сфотографировали. Она была одета в персиковый наряд от New Arrivals, который включал платье-комбинацию и шубу.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
241
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