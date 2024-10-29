В белом платье с вырезом на декольте: Ева Лонгория сходила на шоу

Актриса ходила на шоу "Доброе утро, Америка" на канале ABC. Для выхода на публику Ева Лонгория выбрала белое объемное платье с V-образным вырезом на декольте и длинными рукавами, сочетая наряд с кожаными остроносыми туфлями-лодочками на каблуках.

Лонгория распустила волосы и сделала выразительный макияж глаз со стрелками и пышными ресницами, а также карандашом и блеском подчеркнула губы. У нее в ушах сверкали серьги с бриллиантами, а на пальцах было несколько колец.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Ева улыбалась и махала публике, собравшейся около телестудии в Нью-Йорке рукой.

А недавно актриса вывела на фотокол своего 6-летнего сына. Мальчик был в черном костюме, рубашке и кроссовках, а его мама в роскошном вечернем платье.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Фото: Getty Images

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