В белом платье с вырезом на декольте: Ева Лонгория сходила на шоу

49-летняя Ева Лонгория была запечатлена фотографами на улицах Нью-Йорка.
Актриса ходила на шоу "Доброе утро, Америка" на канале ABC. Для выхода на публику Ева Лонгория выбрала белое объемное платье с V-образным вырезом на декольте и длинными рукавами, сочетая наряд с кожаными остроносыми туфлями-лодочками на каблуках.
Лонгория распустила волосы и сделала выразительный макияж глаз со стрелками и пышными ресницами, а также карандашом и блеском подчеркнула губы. У нее в ушах сверкали серьги с бриллиантами, а на пальцах было несколько колец.
Ева улыбалась и махала публике, собравшейся около телестудии в Нью-Йорке рукой.
А недавно актриса вывела на фотокол своего 6-летнего сына. Мальчик был в черном костюме, рубашке и кроссовках, а его мама в роскошном вечернем платье.
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