В белом платье с вырезом на талии: Керри Вашингтон позировала в объятиях Бена Аффлека на премьере

Бен Аффлек и Керри Вашингтон / © Associated Press

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Керри Вашингтон посетила премьеру криминального триллера Netflix «Животные» (Animals) в театре Westwood Village в Лос-Анджелесе. Перед фотографами она позировала вместе с Беном Аффлеком, который выступил режиссером картины и исполнил одну из главных ролей.

Бен Аффлек и Керри Вашингтон / © Associated Press

Для этого мероприятия Керри выбрала белое платье макси с асимметричным верхом на одно плечо из курортной коллекции Carolina Herrera 2027. Наряд также имел фигурный вырез на талии и длинную прямую юбку. На ногах у нее были белые туфли-лодочки.

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Керри Вашингтон / © Associated Press

Аутфит актриса дополнила клатчем Judith Leiber, инкрустированным стразами, с принтом «зебра». Из украшений она выбрала бриллиантовые серьги и крупное кольцо Checkmate от David Webb с черной эмалью и бриллиантами.

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Керри Вашингтон / © Associated Press

Вашингтон собрала волосы в гладкий пучок, нанесла макияж с пышными ресницами и бежевой помадой, а также сделала нюдовый маникюр.

Аффлек предстал в темно-синем двубортном костюме, полосатой рубашке с контрастным белым воротником и синем галстуке. Образ он дополнил нагрудным платком и черными кожаными туфлями. Во время совместной фотосессии Бен обнимал Керри за талию и что-то ей шептал на ухо.

Бен Аффлек и Керри Вашингтон / © Associated Press

Бен Аффлек и Керри Вашингтон / © Associated Press

«Животные» рассказывают о кандидате на пост мэра Лос-Анджелеса и его жене, у которых похищают сына. Пытаясь спасти ребенка и собрать выкуп, супруги вынуждены принимать сложные решения и раскрывать тайны, которые могут разрушить их жизнь. Главные роли исполнили Аффлек и Вашингтон.

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