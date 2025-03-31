В белом платье с вышивкой: американская певица в нежном образе продемонстрировала стройную фигуру

Бекки Джи / © Associated Press

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Американская певица и актриса Бекки Джи посетила состоявшуюся в Инглвуде премию Billboard Women in Music Awards.

© Associated Press

Перед собравшимися она появилась в нежном аутфите. Девушка была одета в белоснежное платье с халтером, пикантным декольте и полуоткрытой спиной от бренда Zuhair Murad, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру.

© Associated Press

Наряд также был украшен вышивкой с пайетками, бисером и камнями.

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Волосы Бекки собрала в высокий хвост, сделала макияж с черными стрелками и молочный маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на руках – кольца.

© Associated Press