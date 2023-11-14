В белом платье-сетке: Ева Лонгория впечатлила роскошной фигурой

Ева Лонгория посетила книжную ярмарку в колледже Майами-Дейд, в Майами, где ее коллега Керри Вашингтон презентовала свои мемуары "Гуще, чем вода".

48-летняя Лонгория продемонстрировала свои формы в белом обтягивающем платье, игриво расстегнув несколько пуговиц на декольте и дополнив его прозрачными босоножками на каблуках.

Ева распустила свои каштановые волосы сделав укладку, насыщенный макияж на лице и надев золотые серьги-кольца. Также у нее был нюдовый маникюр и темный педикюр, на запястье сверкал золотой браслета, а на пальцах золотой перстень и тонкое обручальное кольцо, усыпанное бриллиантами.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

В Instagram Ева опубликовала забавный ролик, где запечатлена вместе с Вашинготон.

В прошлый свой выход Ева Лонгория продемонстрировала образ с другой прической, появившись на мероприятии, организованном Домом Chanel в Музее кино Академии в Лос-Анджелесе.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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