В белом платье, шапке и перчатках: фаворитка "Холостяка-12" в образе Снежной королевы появилась на церемонии роз

Катя Лозовицкая предстала в платье с обнаженными плечами и в меховых шапках и варежках.

В эфире канала СТБ показали восьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

На церемонии роз участницы проекта появились во всем белом. Одной из самых эффектных была фаворитка шоу – 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая. Перед холостяком она появилась в образе Снежной королевы.

Екатерина Лозовицкая

На Кате было длинное белое платье с вышитыми цветами и камнями, а также с обнаженной линией плеч.

Екатерина Лозовицкая

Ее аутфит дополнила белая меховая высокая шапка, из-под которой выглядывали локоны, и большие меховые перчатки. На лице был макияж, исполненный в шоколадных оттенках.

Екатерина Лозовицкая

В посте Лозовицкая прокомментировала прошедшую церемонию роз. Кстати, во время нее Катя завоевала себе индивидуальное свидание с Алексом Топольским.

"Все в твоих руках"… вернее в перчатках. Еще одна церемония пройдена. Как розы вручены и можно было бы расслабиться, но нет! В завершение нас всех ждал вызов — сможем ли мы найти общий язык и разделить свидание.

Я знала точно, что буду стоять до последнего и без индивидуального свидания не останусь. Это как раз тот момент, когда я не буду в стороне, если мне что-то нужное и важное. У меня были четкие аргументы и позиция (к сожалению, не все было показано в эфире и никто мне свидания не отдавал). Так или иначе – свидание мое", — написала Катя.

Напомним, в восьмом выпуске проект покинула еще одна участница. Кто это, смотрите здесь.

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