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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
288
Время на прочтение
1 мин

В белом платье со шнуровкой: Кристина Агилера перед фотографами слилась в поцелуе со своим возлюбленным

44-летняя певица в образе греческой богини появилась на светском мероприятии.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Кристина Агилера с возлюбленным

Кристина Агилера с возлюбленным / © Associated Press

Кристина Агилера посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе. Она была ведущей «Научного Оскара».

Мэтью Ратлер и Кристина Агилера / © Associated Press

Мэтью Ратлер и Кристина Агилера / © Associated Press

На красной дорожке артистка появилась в сопровождении своего возлюбленного 40-летнего музыканта Мэтью Ратлера. Перед фотографами пара не скрывала своих чувств: позируя, они обнимали друг друга, а затем слились в нежном поцелуе.

Мэтью Ратлер и Кристина Агилера / © Associated Press

Мэтью Ратлер и Кристина Агилера / © Associated Press

Агилера выбрала для этого события образ греческой богини с нотками бунтарства. На ней было длинное белоснежное шифоновое платье из весенней коллекции 2024 года бренда Dolce & Gabbana. Наряд имел корсет со шнуровкой, который подчеркнул ее стройную фигуру, V-образное декольте и прозрачные рукава-накидки к полу.

Кристина Агилера / © Associated Press

Кристина Агилера / © Associated Press

Аутфит Кристина дополнила прической с локонами, макияжем с длинными накладными ресницами и темно-ягодной помадой, а также французским маникюром. Уши она украсила серьгами от David Yurman, а шею — ожерельем с бриллиантами.

Кристина Агилера / © Associated Press

Кристина Агилера / © Associated Press

Напомним, Кристина Агилера на церемонию вручения премии Joy Awards 2025 надела наряд от Balmain из коллекции Pre-Fall 2025, состоявшей из белой рубашки и длинной серебряной юбки.

Дата публикации
Количество просмотров
288
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