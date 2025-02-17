В белом платье со складками: Памела Андерсон в нежном образе блистала на красной дорожке

78-я церемония вручения кинопремии Британской академии кино, более известная как BAFTA, состоялась 16 февраля в Лондоне.

Одной из гостей этого мероприятия стала актриса 57-летняя актриса Памела Андерсон, хотя она и не была среди номинантов.

На красную дорожку она вышла в белоснежном наряде от бренда Jacquemus, которое тот презентовал в коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Платье выполнено в лаконичном фасоне и дизайне - было приталенным, имело много складок по всей длине, открытую линию плеча, а также длинный шлейф.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Носила этот наряд Помела в сочетании с колье и серьгами, а также белыми туфлями, которые украшали небольшие бантики спереди. От макияжа она как всегда отказалась, но заметно, что сделала новую стрижку - волосы актрисы стали немного короче.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

В этом году среди номинантов была представлена лента британско-немецкого режиссера Франца Бема "Камень, ножницы, бумага", в которой рассказывается о войне в Украине. Короткометражка боролась за победу в категории "Лучший британский короткометражный фильм". Картина стала лауреаткой и забрала статуэтку BAFTA 2025. За наградой вышел украинский актер Александр Рудинский, который сыграл в фильме главную роль.

Фильм о войне в Украине стал лауреатом BAFTA 2025 / Фото: Getty Images

Фильм о войне в Украине стал лауреатом BAFTA 2025 / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивые образы Памелы Андерсон (40 фото)