В белом платье-волне из сетки: нигерийская певица пришла на "Оскар" в наряде от украинского модельера

Все чаще на престижные церемонии звезды выбирают наряды от этого бренда.

27-летняя нигерийская R&B-певица Темиладе Опенийи, более известная под псевдонимом Tems (Темс), посетила 95-ю церемонию вручения кинонаград "Оскар", поскольку композиция Lift Me Up, которую она записала совместно с Рианной к фильму "Черная пантера: Ваканда навеки", была номинирована в категории "Лучшая оригинальная песня".

На мероприятии звезда появилась в потрясающем архитектурном платье-волне белого цвета, созданного украинским модельером Лесей Верлингьери для бренда Lever Couture.

У платья был сложный дизайн, а выполнено оно было из сетчатой ткани, характерной для этого бренда. Платье имело множество мелких и крупных оборок, высокий разрез, шлейф и большой ворот, который окутывал лицо Tems.

Певица Tems / Фото: Associated Press

Образ девушка дополнила серебристыми тенями на глазах и черными стрелками, а также собрала волосы в пучок.

Певица Tems / Фото: Associated Press

На руках и в ушах у певицы были украшения с крупными бриллиантами, которые идеально сочетались с платьем от Lever Couture.

Певица Tems / Фото: Associated Press

Напомним, что в подобном образе, но насыщенного синего цвета и от бренда Gaurav Gupta из кутюрной коллекции весна-лето 2023, в прошлом месяце появилась рэп-исполнительница Cardi B (Карди Би). У платья была другая юбка, но его архитектурный дизайн немного напоминает нам лук Tems.

Cardi B / Фото: Associated Press

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