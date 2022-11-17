В белом платье-вышиванке с кистями: нежный образ Кати Осадчей

Катя Осадчая опубликовала в Instagram черно-белую фотографию. На ней ведущая предстала в белом платье с вышивкой "белым по белому" и кистями. Волосы она распустила и сделала макияж с акцентом на глазах. Катя пронзительно смотрит в объектив фотокамеры.

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

"Иногда кажется, что больше задач, чем есть, не может быть, что нужно сосредоточиться и делать одно, как в книгах пишут… Но в книгах не пишут, что делать во время войны…

Мы по победе сможем написать много своих книг, о мультизадачности в условиях ракетных обстрелов и отсутствии света, о тайме менеджмента в условиях воздушных тревог и комендантского часа, о выгорании на работе не от рутины, а от количества человеческого горя и невозможности одновременно помочь всем…", — написала Осадчая в посте.

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