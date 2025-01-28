В белом плиссированном костюме: Памела Андерсон посетила показ Chanel в Париже

Красавица Памела Андерсон опять продемонстрировала нежный образ без макияжа. Актриса и модель посетила Неделю моды в Париже и побывала на показе Модного дома Chanel, который презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2025.

Она выбрала в этот раз костюм молочного оттенка из плиссированной ткани. Наряд включал легкую блузу свободного фасона и широкие брюки-палаццо. Блуза имела длинные рукава, а также в верхней части была украшена цветочной аппликацией.

Образ красавица дополнила черными туфлями с гламурными каблуками, небольшим клатчем и очками в черной оправе. Волосы она просто распустила.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Днем ранее актриса блистала перед фотографами на шоу Дома Christian Dior, который тоже представил коллекцию от кутюр в на Неделе моды. Актриса появилась там в монохромном аутфите графитового цвета, который дополнила шляпкой с вуалью.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивые образы Памелы Андерсон (40 фото)