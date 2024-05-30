В белом помятом платье без бретелек: Наоми Уоттс надела довольно странный наряд на мероприятие

Актриса Наоми Уоттс немного удивила выбором платья для мероприятия в Лос-Анджелесе, поскольку появилась перед фотографами в однотонном и совершенно помятом наряде.

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

У ее платья длины миди не было бретелек, но были карманы на юбке. Наряд подчеркивал ее фигуру в зоне талии, а сочетала она его с белыми туфлями на каблуках, макияжем с розовой помадой и золотыми серьгами.

Образ выглядел довольно необычно из-за фактуры ткани, но лаконично из-за дизайна. появилась она в нем на специальном мероприятии посвященном второму сезону сериала "Вражда", где Уоттс сыграла одну из главных ролей - Бэйб Пейли - она была реальным редактором журнала и светской львицей и считалась иконой стиля.

Также это мероприятие посетила Деми Мур в шляпке-таблетке с вуалью. 61-летняя актриса тоже сыграла в этом сериале и ей досталась роль Энн Вудворд.

Деми Мур / Фото: Associated Press

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