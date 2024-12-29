В белом пуховике и шапке: Джей Ло отдыхает на горнолыжном курорте

Дженнифер Лопес проводит зимние каникулы на горнолыжном курорте в Аспене, штат Колорадо. Папарацци снова подловили звезду на снежных склонах.

В этот раз 55-летняя звезда была одета в молочно-белое дутое пальто длины до колен, белую шапку с небольшим пумпоном, на ней также были штаны-кльош и рыжие ботинки на небольшой платформе.

Днем ранее Дженнифер папарацци подловили ее во время шопинга. В тот раз она была одета в черную парку с капюшоном, украшенным мехом, черный свитер оверсайз с белым узором и высокой горловиной, а также в черные леггинсы.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Еще раньше певицу фотографировали на курорте вместе с 16-летней дочерью Эммой.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

А также в Аспене сейчас отдыхает супермодель Хайди Клум с семьей и певица Мэрайя Кери.

Читайте также: