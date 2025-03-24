В белом ромпере и стильных ботфортах: британская модель похвасталась стильным луком

Джессика Гейл имеет стройную фигуру, поэтому – что она ни одела бы, она во всем выглядит хорошо.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram серию фотографий своего нового стильного лука. Блондинка устроила импровизированную фотосессию на лестнице дома.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Джесс была одета в белый обтягивающий ромпер, под которым не было бюстгальтера. Наряд хорошо подчеркнул ее стройную фигуру.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Ромпер модель скомбинировала с ботфортами цвета слоновой кости и плетеной сумочкой в тон.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Гейл сделала аккуратную укладку, макияж с длинными ресницами и длинный молочный маникюр. Свой аутфит она завершила золотыми украшениями.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл в черном длинном платье по фигуре, который просвечивался, сходила на вечеринку.

Читайте также: