В белом ромпере и стильных ботфортах: британская модель похвасталась стильным луком

Джессика Гейл имеет стройную фигуру, поэтому – что она ни одела бы, она во всем выглядит хорошо.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram серию фотографий своего нового стильного лука. Блондинка устроила импровизированную фотосессию на лестнице дома.
Джесс была одета в белый обтягивающий ромпер, под которым не было бюстгальтера. Наряд хорошо подчеркнул ее стройную фигуру.
Ромпер модель скомбинировала с ботфортами цвета слоновой кости и плетеной сумочкой в тон.
Гейл сделала аккуратную укладку, макияж с длинными ресницами и длинный молочный маникюр. Свой аутфит она завершила золотыми украшениями.
Напомним, ранее Джессика Гейл в черном длинном платье по фигуре, который просвечивался, сходила на вечеринку.
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