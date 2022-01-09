В белом сарафане на качели: Катя Осадчая показала, как проводит время в Таиланде

В белом сарафане на качели: Катя Осадчая показала, как проводит время в Таиланде

Катя Осадчая отпраздновала новогодние праздники с мужем Юрием Горбуновым в Карпатах, а потом улетела в Таиланд с семьей.

Телеведущая опубликовала в блоге несколько пляжных фото, на которых запечатлена в бело сарафане, шляпе и солнцезащитных очках. Осадчая стоит на деревянной качели, на которой стоит босиком.

"Солнце и море – моя подзарядка", - написала в подписи под снимками Осадчая.

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В сторис телезвезда постит больше фотографий, показывает красивые пейзажи и фотографии мужа со старшим сыном. А вот младшего ребенка пара, похоже, в это путешествие брать не стала.

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