В белом сексуальном боди: финалистка шоу "Холостяк-10" соблазнительно позировала в гамаке

Дана Оханская любит сниматься в красивых фотосессиях.
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" – Дана Оханская – снялась в новой пикантной фотосессии авторства Ирины Козыревой. В Instagram красавица поделилась несколькими кадрами.
Дана предстала на них в сексуальном белом боде. Она соблазнительно позировала в белом гамаке с подушками в фотостудии с панорамными окнами.
Девушка продемонстрировала и стройную фигуру, и длинные красивые ноги.
Ее образ дополнила укладка с локонами и нежный макияж.
А в другом фотосете Оханская позировала на коленях в оливковом нижнем белье с кружевом, прекрасно сидевшем на ее стройной сексуальной фигуре.
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Финалистка шоу "Холостяк-10" в мокрых одеждах блеснула сосками.