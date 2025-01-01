В белом свитере и черных брюках: 91-летняя Джоан Коллинз на прогулке с мужем

91-летняя Джоан Коллинз и ее мужа Перси Гибсона запечатлели папарацци во время прогулки в Лос-Анджелесе.
Супруги, похоже, ходили за покупками. Джоан была одета в короткую черную куртку, белый свитер и объемный белый шарф был у нее на шее, также она надела белую бейсболку от Chanel, была в черных обтягивающих брюках и белой обуви.
На губах у Коллинз была красная помада, а на лице крупные солнцезащитные очки. Ее муж Перси стоял рядом и держал покупки. Мужчина был в вязанном кардигане, футболке-поло и бежевых брюках, а обут в белые кеды.
Напомним, на прогулке в Нью-Йорке папарацци удалось сделать редкий кадр Киану Ривза и его возлюбленной.
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