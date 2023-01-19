Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В белом топе без белья: Белла Хадид предстала в образе Мэрилин Монро

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1108
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В белом топе без белья: Белла Хадид предстала в образе Мэрилин Монро

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Модель Белла Хадид примерила классический образ голливудской кинозвезды Мэрилин Монро и опубликовала видео в Instagram.

27-летняя манекенщица надела белый парик с локонами вокруг лица и показала, как наносила лак на волосы, снимая процесс на видео. В кадре Белла предстала в белом коротком топе, под который не надела бюстгальтер, и выглядела кокетливо.

В обычной жизни Белла красит волосы в темный цвет, именно такой публика видит ее на подиуме. В прессе часто пишут, что девушка красится в темный, потому что не хочет, чтобы ее путали со старшей и тоже популярной сестрой Джиджи Хадид.

Напомним, недавно мы писали, что звезда сериала "Корона" Элизабет Дебики появилась на церемонии "Золотой глобус" в образе, похожем на тот, в котором Мэрилин Монро снималась в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок".

Мэрилин Монро / © Getty Images
Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1108
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация