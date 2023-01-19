В белом топе без белья: Белла Хадид предстала в образе Мэрилин Монро

27-летняя манекенщица надела белый парик с локонами вокруг лица и показала, как наносила лак на волосы, снимая процесс на видео. В кадре Белла предстала в белом коротком топе, под который не надела бюстгальтер, и выглядела кокетливо.

В обычной жизни Белла красит волосы в темный цвет, именно такой публика видит ее на подиуме. В прессе часто пишут, что девушка красится в темный, потому что не хочет, чтобы ее путали со старшей и тоже популярной сестрой Джиджи Хадид.

Напомним, недавно мы писали, что звезда сериала "Корона" Элизабет Дебики появилась на церемонии "Золотой глобус" в образе, похожем на тот, в котором Мэрилин Монро снималась в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок".

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

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