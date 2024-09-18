В белом топе без белья и кожаных брюках: стильная Миа Риган на модном мероприятии

Миа Риган не пропускает модные ивенты на Лондонской неделе моды.
Недавно модель и бывшая возлюбленная Ромео Бекхэма посетила мероприятие H&M LONDON, организованное Лилой Мосс в Лондоне.
На тусовку знаменитость приехала в белой майке, которую надела традиционно без белья, и черных кожаных брюках клеш. Лук модели дополняли остроносые туфли на каблуках из лаковой кожи, несколько браслетов на запястье, пара колец и серьги-висюльки в ушах.
Также ранее Миа посещала показ JW Anderson, который прошел в 1 Old Billingsgate в британской столице. В тот день Риган была в трикотажном коричневом платье и высоких молочно-белых сапогах на шнуровке.
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